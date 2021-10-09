В Москве учитель художественной школы уволился из-за «скандала с БДСМ»

Учитель математики Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств Георгий Миррор уволился после того, как родители учеников пожаловались на контент в его соцсетях, сообщают «Известия».

Более 170 семей обвинили преподавателя в аморальном поведении, увидев в его публикациях элементы БДСМ, и обратились в Генпрокуратуру, Министерство культуры, Российскую академию художеств (РАХ) и Роспотребнадзор с требованием отстранить педагога от занятий.

В результате Миррору пришлось уволиться. В комментарии «Говорит Москва» он заявил, что принял такое решение самостоятельно и руководство школы не давило на него. При этом он опроверг предъявленные ему обвинения, заявив, что в своих фото и видео использовал иронию и сарказм, а ничего «откровенного» в них не было.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что учителя одной из школ Рязанской области уволили за развратные действия по время урока.