Число жертв теракта в мечети Афганистана увеличилось до 150

В результате теракта в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана, который произошел накануне, умерло 150 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Эттелаат-е руз».

По данным издания, среди погибших и пострадавших много детей и подростков. Уточняется, что травмы различной степени тяжести в ходе теракта получили не менее 200 человек.

Ранее сообщалось о порядка 100 погибших. Атака произошла около 13:30 по местному времени (12:00 мск) при большом стечении людей, собравшихся на пятничную молитву.

Вскоре после член комиссии радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) по культуре Мохаммад Джалал заявил, что теракт был осуществлен боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением ИГ (организация запрещена в России).

Подобный инцидент произошел в начале октября возле мечети Идгах в Кабуле. Погибло не менее 12 человек, травмы получили более 30 человек. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка ИГ.