После кораблекрушения двое месяц выживали в Тихом океане благодаря «кокосам и молитвам»

Двое потерпевших кораблекрушение были найдены после 29 дней дрейфа в Тихом океане — они выжили благодаря «дождевой воде, плавающим кокосам и молитвам Богу». Об этом сообщает Daily Mail.

Жители Соломоновых островов Ликвае Нанджикана и Джуниор Колони отправились с острова Моно 3 сентября в путешествие, их предполагаемый путь составлял около 170 км на юг. Мужчины ранее были на этом маршруте и планировали использовать известные им визуальные маркеры и GPS, но из-за сильного ветра и дождя навигатор вышел из строя.

Путешественники оказались на открытой воде и не могли найти береговую линию — они решили заглушить двигатель, чтобы сэкономить топливо, и «просто подождать». Только почти спустя месяц дрейфа они были спасены рыбаком у побережья Папуа-Новой Гвинеи — более чем в 420 км от места, где начался их путь.

«[Выжили] только на дождевой воде, кокосах и нашей вере в Бога, потому что мы молились днем ​​и ночью», — рассказал один из путешественников.

В прошлом году недалеко от Папуа--Новой Гвинеи спасли четырех человек, которые выжили после кораблекрушения и больше месяца дрейфовали в Тихом океане. Восемь их товарищей погибли.