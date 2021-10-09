Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей в результате обрушения дома

Житель Батуми потерял жену, брата и двоих детей в результате обрушения секции пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».

Отмечается, что в ходе поисков в развалинах были слышны голоса пострадавших, Спасатели могли связываться с ними лишь через специальные видеокамеры.

По словам очевидцев, мужчина, у которого погибла вся семья, накануне утром отвез одного из детей в школу, а в квартире остались его супруга, еще двое детей и приехавший погостить из-за границы брат.

После многочасовой работы спасатели сначала извлекли тела детей в возрасте 1 года и 9 лет, их мать госпитализировали, но на утро следующего дня она скончалась от полученных травм в больнице.

Спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли тела восьми человек из-под обломков.

Секция жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушилась утром 8 октября.

Полиция Грузии задержала трех человек по делу об обрушении дома в Батуми. Один из задержанных — собственник квартиры на первом этаже, остальные — рабочие, проводившие там ремонт. По данным следствия, работы в помещении проводились с грубым нарушением правил безопасности, что привело к разрушению многоквартирного дома.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 11 октября днем траура по погибшим в Батуми.