Одного из обвиняемых в нелегальном сбыте алкоголя в Оренбуржье заключили под стражу

Советский районный суд Орска Оренбургской области арестовал обвиняемого в нелегальном сбыте алкогольной продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Речь идет о фигуранте дела 1992 года рождения, его обвиняют по уголовной статье «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».

Уточняется, что под арестом он пробудет до 8 декабря.

Ранее следователи установили, что к преступлению причастны по меньшей мере шесть человек. 29-летний житель города Орска, который, как предполагается, организовал контрафактное производство и последующий сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере, двое его родственников, а также осуществлявшие продажу нелегального товара 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа, 47-летняя женщина из поселка Красночабанский Домбаровского района и 50-летняя жительница села Джасай Адамовского района, в жилище которой следователи изъяли 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью.

По предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в городе Орск по улице Вокзальное шоссе. Там находится склад, где в ходе обыска правоохранители обнаружили 1279 стеклянных и полимерных бутылок объемом 0,5 литра, в которых разлита неизвестная спиртосодержащая жидкость. Вся тара не имеет необходимой маркировки.

По последним данным, от отравления суррогатным алкоголем погибли 26 человек.