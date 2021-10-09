В Москве впервые с июля выявили больше 6000 случаев заражения COVID-19

В Москве выявили 6001 случай заражения коронавирусной инфекцией, это максимальное значение с июля. Об этом сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Выздоровели 2 211 человек, умерли 70.

За весь период пандемии COVID-19 подтвердился у 1 674 065 жителей Москвы, вылечились 1 509 679, скончались 29 595.

В целом по России зафиксировали 29 362 случая инфицирования.

По словам главы Минзрава РФ Михаила Мурашко, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России крайне напряженная и продолжает ухудшаться. Также о сложной динамике COVID-19 заявлял мэр Москвы Сергей Собянин.