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Полицейские рассказали, как задерживали избивавших пассажира в метро

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Полицейские рассказали, как задерживали трех мужчин, избивших пассажира в московском метрополитене за то, что тот заступился за девушку. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам правоохранителей, при задержании дебоширы оказали сопротивление, находились в состоянии алкогольного опьянения, а разыскать их удалось благодаря помощи свидетельницы.

«С тремя задержанными мы проследовали до пешеходной дорожки, я вызвал помощь, через некоторое время наряд подошел, и мы с подошедшим нарядом доставили задержанных в комнату полиции... Они оказывали активное сопротивление, но, применив физическую силу и спецсредства, наручники, мы с этим справились», — поделился один из полицейских.

Он добавил, что мужчины даже после доставления в отдел полиции не усмирили пыл и продолжали вызывающе себя вести.

Говоря о произошедшем и поведении пострадавшего Романа Ковалева, правоохранитель отметил, что молодой человек «выполнил свой гражданский долг».

Ранее сообщалось, что фигурантов дела об избиении москвича в метро обвинили в покушении на убийство.

Нападение произошло в понедельник, 4 октября, в вагоне во время переезда между станциями Арбатско-Покровской линии. Трое уроженцев Дагестана — Ибрагим Мусалаев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов — набросились на заступившегося за пассажирку Ковалева. Девушка сделала дагестанцам замечание — в ответ они начали ее оскорблять.

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