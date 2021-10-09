Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, температура воздуха в столице опустилась до -1,1°C.

Согласно прогнозу на 9 октября, воздух в Москве прогреется до +11...+13 °С, ожидается переменная облачность, без осадков.

Первые заморозки в столичный регион пришли 7 сентября. Тогда столбики термометра в Москве опустились до -0,4°C, в Подмосковье холоднее всего было на юге, в Серебряных Прудах, где температура понижалась до -5,2°C.

В целом зимняя погода в России уже устанавливается в Магаданской области, Туве и на Чукотке.