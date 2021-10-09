Школы встревожились из-за опасных игр среди детей по сериалу «Игра в кальмара»

Педагоги во всем мире обеспокоены тем, что школьники начали повторять кровавые сцены из популярного корейского сериала «Игра в кальмара», родителей просят запретить смотреть это шоу. Об этом сообщает Daily Star.

Отмечается, что руководство нескольких школ Великобритании направило родителям письма с просьбой принять меры.

По словам преподавателей, дети в начальной школе начали выстраивать собственные версии сериала на детских площадках. Это приводит к тому, что среди школьников начинаются конфликты.

Многие учащиеся просят у педагогов разрешения «поучаствовать в конкурсах» как в сериале. Учителя встревожены тем, что в фильме проигравших наказывают страшной смертью.

Повторяют кровавые сцены из сериала и бельгийские школьники. Одно из учебных заведений через Facebook призвало родителей ограничить просмотр детьми «Игры в кальмара». Оказалось, что ребята проигрывают сцены из шоу на переменках и избивают проигравших.

«Игра в кальмара» — южнокорейский сериал Netflix о смертельном шоу с многомиллиардным призом. Проект бьет все рекорды по просмотрам, мемы по его мотивам заполонили соцсети — и даже конкуренты хвалят создателей драмы за смелость и оригинальность. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».