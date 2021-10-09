Кинолог развеял миф об обязательной прогулке с собакой рано утром

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собаки за долгие годы жизни с человеком научились подстраиваться под образ жизни хозяина. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вы вполне можете приучить собаку к такому графику, к которому привыкли именно вы. Главное соблюдать режим дня питомца и не заставлять терпеть собаку более 12 часов», — заявил кинолог. Он добавил, что не справлять нужду дольше этого времени — вредно для животного. Если собака будет постоянно сдерживаться — это приведет к проблемам мочевыводящими путями и пищеварительной системой.

По словам Голубева, режим прогулок должен быть более-менее постоянным, лучше всего выводить питомца на улицу каждые 8-10 часов.

Также он отметил, что ранние подъемы для прогулок с собакой — это миф, в реальной жизни животное поспит с хозяином подольше, если будет к этому приучено.

«Например, вы хотите выгуливать собаку в 10 утра. Для этого вечерняя прогулка должна быть не ранее 10 часов вечера. Утром после будильника вы встаете и надеваете на пса ошейник – если повторять эти действия многократно, то собака поймет, что сигнал будильника и ошейник будут означать, что она скоро пойдет гулять», — объяснил специалист.

Следуя такому ритуалу питомец не будет будить хозяина рано, а дождется сигнала будильника и своего ошейника, заключил Голубев.

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