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В монастыре в Переславле-Залесском начали «готовиться к концу света»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Уникальная служба прошла в древнем Троицком соборе Данилова монастыря в Переславле-Залесском, священнослужители и прихожане в полной темноте, лишь при свечах, прочли полностью вслух последнюю книгу Нового Завета (Библия — прим.) — «Апокалипсис» (в переводе с греческого — «Откровение»). Об этом сообщает РИА «Новости».

В этой книге, написанной апостолом Иисуса Христа Иоанном Богословом, говорится о конце света в христианском понимании.

В прошлый раз «Апокалипсис при свечах» прошел в минувшие выходные, 2-3 октября. Как и тогда, служба началась около девяти вечера, за ней последовала Божественная литургия.

«Это погружение в мистическую атмосферу текста Откровения Иоанна Богослова и тесное соприкосновение с фресками (с сюжетами из книги — прим.) работы гениального Гурия Никитина. Они и так впечатляют, а когда визуальное соединяется с текстом — это трогает до глубины души», — рассказал настоятель монастыря игумен Пантелеимон (Королев).

Иконописец Екатерина Брусиловская из московской мастерской «Обратная перспектива» отметила уникальность чтений.

«Фрески гениальные. Сам монастырь ими знаменит, а теперь и этим чтением. Мы о таком нигде и никогда больше не слышали», — сказала девушка.

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