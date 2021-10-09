В Техасе суд запретил аборты

Федеральная коллегия апелляционного суда восстановила закон штата Техас о запрете большинства видов абортов, сообщает газета The New York Times.

По законам Техаса, теперь запрещается делать аборт после шести недель. Действие местного законодательства было временно восстановлено, после того, как федеральный судья Роберт Л. Питман приказал приостановить действие закона об абортах на время, пока судебная тяжба по этому вопросу проходит в федеральном суде.

Борьбу против запрета абортов в законодательствах штатов проводит действующая администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

На то время, пока в Техасе аборты были разрешены — начиная с сентября — большинство клиник Техаса не стали расширять ассортимент медицинских услуг, и только шесть клиник начали проводить аборты.

Ранее Китай запретил аборты в немедицинских целях.