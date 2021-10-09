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В Москве ожидается переменная облачность и до +13°С

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Погода с переменной облачностью ожидается в Москве в субботу, 9 октября, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха в столице прогреется до +11...+13 °С.

Согласно прогнозу, ожидается переменная облачность, без осадков. В ночь на среду столбики термометров в Москве могут опуститься до +4°С.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что первая половина октября в Москве будет «марсианской». По прогнозам метеорологов, ожидается дефицит осадков, который может достигать 60%, со взвесью пыли, температура воздуха будет чуть теплее нормы.

Во второй половине месяца, как уточнил синоптик, в Москве установится обычная для октября погода: и по осадкам, и по температуре. Он отметил, что нормой для октябрьской погоды в столице является температура воздуха ночью +2,1°С, днем + 8,2°С.

При такой погоде листва вряд ли опадет, так как в начале месяца будет главенствовать антициклон — высокое атмосферное давление, несильные ветры, также возможны заморозки, рассказал Тишковец.

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