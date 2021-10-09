В университете Гонконга демонтируют памятник жертвам протестов на площади Тяньаньмэнь

В университете Гонконга, по приказу демонтируют памятник жертвам протестов на площади Тяньаньмэнь, также известный как «Столб стыда», сообщает газета The Guardian.

Статуя была установлена на подиум здания Хакинг Вонг в Университете Гонконга в 1997 году, ее создал датский скульптор Йенс Галшиот. Он осудил решение руководства университета демонтировать статую.

Ежегодно, в годовщину трагических событий на площади Тяньаньмэнь 3 июня, возле этой статую проводится так называемое «бдение». В Студенческом союзе Гонконга и Гонконгском альянсе, которые проводят ежегодное поминовение, также осудили действия руководства университета и попросили ректора оставить монумент на прежнем месте.

Куда будет убрать памятник после того, как его демонтируют — неизвестно, но на протяжении своей истории, монумент несколько раз был перемещен в пределах Гонконга.

Ранее четырех студентов из Гонконга арестовали за поминки.