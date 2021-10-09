Врач Тяжельников рассказал, когда надо начинать носить шапку

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, что шапку нужно начинать носить при температуре ниже 0°C, сообщает РИА «Новости».

«Температура воздуха переносится по-разному в зависимости от наличия осадков и ветра. Обычно шапку рекомендуют носить при температуре ниже 0 градусов. Но в ветреную и дождливую погоду шапка не помешает при температуре и выше нуля, особенно людям с ослабленным иммунитетом, перенесшим недавно любое заболевание», — рассказал врач.

По словам Тяжельникова, в период межсезонья необходимо внимательно следить за прогнозами погоды и учитывать, что вечером температура может значительно отличаться от дневной.

«Головной убор желательно надевать при плюсовой температуре после занятий спортом, посещения бассейна, бани», — дополнил врач.

Тяжельников напомнил о последствиях переохлаждения — невралгии и сужение кровеносных сосудов, вплоть до образования тромбов.

Ранее стало известно, что в Москву пришли первые заморозки.