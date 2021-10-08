Обвиняемых в продаже поста главы Чукотки арестовали в Москве

Хамовнический суд Москвы заключил под стражу троих фигурантов дела о мошенничестве при попытке «продать» должность главы Чукотского автономного округа за $4 млн. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Юсупову О. В., Струсевичу С. Н., Гладкову А. В.», — рассказала собеседница агентства.

В публикации отмечается, что задержанным вменяется часть 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц).

Ранее группа аферистов предложила бывшему начальнику МВД Калмыкии Тимофею Сасыкову стать губернатором Чукотки. Сделку оценили в $4 млн. Отставной генерал согласился, но вместе с тем сообщил о мошенниках сотрудникам ФСБ и под наблюдением оперативников передал мошенникам муляж денег. Спецслужбы задержали преступников при передаче части взятки.

В 2003 году Сасыкова сняли с должности, по возбужденным уголовным делам его приговорили к штрафу в 200 тыс. руб. за превышение должностных полномочий, а также штрафу в 50 тыс. руб. за служебный подлог.