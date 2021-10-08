Первый случай заражения Эболой выявили в Конго после окончания предыдущей вспышки

В восточной части Демократической Республики Конго был выявлен первый случай заражения лихорадкой Эбола спустя пять месяцев после окончания предыдущей вспышки заболеваний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний отчет национальной биомедицинской лаборатории INRB.

В публикации отмечается, что положительный тест был получен от двухлетнего ребенка в густонаселенном районе города Бени, который являлся эпицентром вспышки 2018-2020 годов. Тогда погибло более 2.2 тыс. человек.

В отчете INRB указывается, что у трех соседей ребенка в прошлом месяце были симптомы, соответствующие лихорадке Эбола, после чего они умерли. Ни один из них не был протестирован на вирус.

Агентство утверждает, что министр здравоохранения Конго отказался подтверждать информацию, но сказал, что в ближайшее время будет опубликовано официальное заявление.

Ранее в западно-африканской республике Кот-Д'Ивуар был зарегистрирован первый за 25 лет случай заражения лихорадкой Эбола. В ВОЗ заявили о намерении развернуть в республике группу экспертов для предотвращения распространения заболевания и для усиления местной профилактики инфекции.