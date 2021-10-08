Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Карпин — о матче со Словакией: умирали на поле, удача повернулась... 00:24
Россияне стали чаще переводить деньги по номеру телефона 00:13
Ветеран ЦСКА: для прессинга нужны люди, а их у сборной России не оказалось 00:13
Масалитин: если бы не футбольный бог и не Сафонов, сборной России пришлось бы тяжело 00:09
Москвич раскрыл детали кражи, в которой заподозрили сотрудников посольства... 08.10.2021, 23:54
Жена Аскольда Запашного получила травму головы 08.10.2021, 23:54
Мадонна рассказала об одном из самых больших сожалений в жизни 08.10.2021, 23:45
Змею назвали Коброй после побега от хозяев к охранникам «Кобры»... 08.10.2021, 23:40
Россия обыграла Словакию и осталась на втором месте в отборочной... 08.10.2021, 23:40
Обвиняемых в продаже поста главы Чукотки арестовали в Москве 08.10.2021, 23:27

Первый случай заражения Эболой выявили в Конго после окончания предыдущей вспышки

close
100%
Reuters

В восточной части Демократической Республики Конго был выявлен первый случай заражения лихорадкой Эбола спустя пять месяцев после окончания предыдущей вспышки заболеваний. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний отчет национальной биомедицинской лаборатории INRB.

В публикации отмечается, что положительный тест был получен от двухлетнего ребенка в густонаселенном районе города Бени, который являлся эпицентром вспышки 2018-2020 годов. Тогда погибло более 2.2 тыс. человек.

В отчете INRB указывается, что у трех соседей ребенка в прошлом месяце были симптомы, соответствующие лихорадке Эбола, после чего они умерли. Ни один из них не был протестирован на вирус.

Агентство утверждает, что министр здравоохранения Конго отказался подтверждать информацию, но сказал, что в ближайшее время будет опубликовано официальное заявление.

Ранее в западно-африканской республике Кот-Д'Ивуар был зарегистрирован первый за 25 лет случай заражения лихорадкой Эбола. В ВОЗ заявили о намерении развернуть в республике группу экспертов для предотвращения распространения заболевания и для усиления местной профилактики инфекции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Плохая игра, отличный результат: автогол принес победу России
Россия обыграла Словакию в отборе на чемпионат мира в Катаре
Конвейер Volkswagen в Калуге встал из-за нехватки полупроводников
В России приостановлена сборка Volkswagen Polo и Skoda Rapid
Американские морпехи засветились с чужим рюкзаком
МИД потребовал снять иммунитет с троих дипломатов США после кражи в баре
Фигурантов дела об избиении москвича в метро обвинили в покушении на убийство
По всему миру сообщают о сбоях в работе Instagram
Москвич раскрыл детали кражи, в которой заподозрили сотрудников посольства США
В Грузии заявили, что Саакашвили в тюрьме начал есть
Новости и материалы
Карпин — о матче со Словакией: умирали на поле, удача повернулась к нам лицом
Россияне стали чаще переводить деньги по номеру телефона
Ветеран ЦСКА: для прессинга нужны люди, а их у сборной России не оказалось
Масалитин: если бы не футбольный бог и не Сафонов, сборной России пришлось бы тяжело
Жена Аскольда Запашного получила травму головы
Мадонна рассказала об одном из самых больших сожалений в жизни
Змею назвали Коброй после побега от хозяев к охранникам «Кобры» в Калининграде
Россия обыграла Словакию и осталась на втором месте в отборочной группе к ЧМ
Обвиняемых в продаже поста главы Чукотки арестовали в Москве
Врач-отоларинголог Зайцев назвал ухудшающую течение коронавируса болезнь
Американский боец UFC отказался от поединка с Петром Яном
Журова поддержала идею провести товарищеский матч между сборными России и Украины
Ширвиндт прокомментировал новость о назначении Газарова худруком Театра сатиры
В Facebook выступили с заявлением после нового сбоя
Врач Исакова рассказала о случаях токсического поражения печени при COVID-19
Два футболиста дебютировали за сборную Россию в матче со Словакией
Россия и Канада снимут сериал о хоккейной Суперсерии-1972
Депутат Свищев оценил идею провести футбольный матч между сборными России и Украины
Все новости
«Смелый журналист», «спорная премия» и «Иудины сребреники»
Кто и как отреагировал на вручение Нобелевской премии главреду «Новой газеты»
2 млн, медаль и экскурсия: как наградят бармена, заступившегося за девушку в метро
Песков назвал подонками избивших мужчину в метро уроженцев Дагестана
«Я вообще ничего не сделал. Я невиновен»
В Германии судят 100-летнего охранника концлагеря, обвиняемого в убийстве 3518 человек
«Мы вступали в другой ЕС». Почему Варшава устроила бунт против Брюсселя
В Европарламенте оценили польский закон о верховенстве конституции над законами ЕС
«Граждане отлучены от этого процесса». Что не так с капитальным ремонтом
В правительстве разрешили пересматривать стоимость контрактов на капремонт домов
«Средний срок жизни на улице — пять-семь лет»
Как пандемия осложнила положение бездомных, которые не могут привиться от COVID-19
Победа на везении: сборная России отцепила конкурента
Все из-за селфи: почему 20-летние девушки колют ботокс
Врачи рассказали, зачем молодым нужны инъекционные процедуры
«Стоит заниматься с психотерапевтом, а не тягать железо в спортзале»
Чем грозит экстремальное похудение по примеру Адель
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
Причины ЧП с подлодкой ВМС США станут известны после осмотра в доке
100 млн ущерба. В чем подозревают бывшего топ-менеджера ГК «ПИК»
Задержан бывший вице-премьер ГК «ПИК» Александр Лефель
«У меня вся редакция нобелевских лауреатов»: за что журналисты получили Премию мира
Нобелевский лауреат мира Дмитрий Муратов рассказал, кому он посвящает награду
Мурашко отметил ухудшение ситуации с коронавирусом в России
Глава Минздрава назвал опасный побочный эффект лечения от COVID-19
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях