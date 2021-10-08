Врач Исакова рассказала о случаях токсического поражения печени при COVID-19

Врач медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Суна Исакова рассказала, что у некоторых пациентов с COVID-19 может наблюдаться токсическое поражение печени, однако оно может быть вызвано как самим заболеванием, так и применением лекарственных препаратов. Об этом сообщает газета «Известия».

Она отметила, что выявить проблемы с печенью можно с помощью повышенного показателя концентрации печеночных ферментов в крови. Например, аспартатаминотрансфераза (АСТ) и аланинаминотрансфераза (АЛТ).

По словам Исаковой, повышенные показатели ферментов могут быть вызваны не только заболеванием, но и применением препаратов, среди которых парацетамол.

«<…> При легкой и средней форме течения COVID-19 показатели крови приходят в норму самостоятельно после выздоровления и отмены медикаментов. В большинстве случаев это «безобидное» состояние и специальных лекарств, которые помогают печени восстановиться, применять не нужно: она прекрасно справляется с этим сама», — рассказала Исакова.

Она отметила, что текущие заболевания печения могут повлиять на увеличение риска тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что у некоторых переболевших коронавирусом после лечения наблюдается токсическое поражение печени.