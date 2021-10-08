СКР обвинил в покушении на убийство подозреваемых, избивших человека в метро

Следственный комитет России предъявил обвинение в покушении на убийство и применения насилия в отношении представителей власти троим подозреваемым, избивших Романа Ковалева в московском метрополитене. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На основании собранных доказательств Главным следственным управлением троим фигурантам уголовного дела — Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову — предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч.1 ст.318 УК РФ (покушение на убийство; угроза применения насилия в отношении представителей власти)», — говорится в заявлении СКР.

В публикации отмечается, что в рамках уголовного дела допрашиваются свидетели произошедшего.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился выплатить 2 млн рублей пассажиру столичной подземки Роману Ковалеву.

Нападение произошло в понедельник, 4 октября, в вагоне во время переезда между станциями Арбатско-Покровской линии. Трое уроженцев Дагестана Ибрагим Мусалаев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов набросились на заступившегося за пассажирку Ковалева. Девушка сделала дагестанцам замечание — в ответ они начали ее оскорблять.