МК: жена миллиардера пожаловалась главе СКР на пропажу суррогатной матери

Жена миллиардера Кирилла Шамалова Жанна направила обращение руководителю Следственного Комитета России Александру Бастрыкину с информацией о том, что на 39-й неделе беременности пропала суррогатная мать, вынашивающая ребенка пары. Об этом сообщает mk.ru.

В публикации отмечается, что в прошлом году Шамалова заключила с некой фирмой договор на услуги, связанные с суррогатным материнством. Спустя время обнаружилось, что женщина, вынашивающая ребенка пары, содержалась не в специализированных условиях, а неподалеку от роддома. На восьмом месяце беременности суррогатная мать «уехала в неизвестном направлении», утверждает издание.

По словам адвоката Шамаловой Александра Самухова, в этой ситуации речь идет о жизни и здоровье женщины и ребенка пары.

«Представители компании, которая взялась за организацию всего процесса, отстраняются от исполнения своих обязательств и вообще от какого-либо содействия. Мы просим Александра Ивановича взять на контроль данную ситуацию, так как под его началом работают самые опытные и квалифицированные следователи, а также провести проверку в отношении организации, оказывающей услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — подчеркнул адвокат.

Он также добавил, что безуспешно пытается связаться с Кириллом Шамаловым.

Ранее австриец попросил главу СК помочь вернуть детей от суррогатной матери из России.