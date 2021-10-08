Диетолог Ковальков рассказал, как похудеть на три килограмма за два дня

Диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков рассказал о способе похудания, благодаря которому за пару дней можно сбросить три килограмма. Об этом сообщает «Российская газета».

В качестве способа диетолог предложил «рисовые дни», благодаря которым можно «выгнать лишнюю воду» из организма.

По словам Ковалькова, в рисовую кашу необходимо добавить кураги, специй и есть ее в течение двух дней каждые две-три недели. Он подчеркнул, что эффект зависит от человека и количества избыточной воды в его организме.

«Вы берете один стакан риса сорта басмати, промываете, как следует отвариваете, чтобы не скрипел на зубах. Затем берете примерно 250 граммов кураги, режете очень мелко, чтобы получился как изюм, и добавляете в кастрюльку с басмати. Соль в смесь не кладете, можно добавить немного куркумы для вкуса или других специй, но важно с этим не переборщить. В итоге должна получится сладковатая каша. Ей вы питаетесь, желательно два дня. То есть, как только возникает чувство голода, вы съедаете две-три ложки этой каши», — рассказал диетолог.

Он отметил, что употребление риса не избавляет от жира.

Ранее диетолог и персональный тренер Ракель Капель рассказала, что люди, желающие сбросить лишний вес, часто покупают в магазинах товары с пометкой «фитнес» и «эко», но подобные продукты не помогают похудеть.