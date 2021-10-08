Доктор Мясников развеял мифы о повышенном давлении

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что многие распространенные стереотипы о гипертонии крепко засели в головах россиян. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия».

Он отметил, что повышенным давлением страдают около 40% взрослого населения страны. При этом вылечиться от этого полностью невозможно, подчеркнул врач.

«Ты принял лекарство — оно снизилось. Перестал принимать — оно повысилось. 20 лет принимал лекарства, бросил — оно повысится», — заявил Мясников.

Врач опроверг данные о том, что таблетки от гипертонии нужно часто менять, чтобы к ним не развивалось привыкание. По его словам, если препараты работают, ничего менять не нужно.

При этом нормы давления не существует, считает Мясников, так как у каждого человека она своя. Еще одним мифом о гипертонии врач считает запрет на кофе и посещение бани.

Ранее Мясников рассказал об опасности ежедневного употребления супов. Специалист рассказал, что, например, в Японии перед началом приема пищи стараются пить теплую воду, так как это способствует выделению желудочного сока.