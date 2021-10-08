Росстат опубликовал статистику по смертности за август

Смертность в России в августе в годовом выражении увеличилась на 32,5%, рождаемость снизилась на 1% год к году, следует из данных Росстата, сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, в августе текущего года умерло 208 237 человек, в то время как в августе прошлого года 157 181 человек. В период с января по август умерло более 1,52 млн человек, что на 18,5% больше по сравнению с 2020 годом, когда эта цифра составила 1,28 миллиона человек.

Рождаемость в августе снизилась на 1% в годовом выражении — в прошлом месяце родилось 125 357 младенцев. В августе 2020 года родилось 126 645 младенцев.

В период с января по август текущего года в России на свет появилось 928 184 человека, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда рождаемость составила почти 938,3 тысячи человек.

Естественная убыль населения России за восемь месяцев текущего года составила 595 362 человека. В прошлом году убыль населения составила 346 904 человек.

Ранее Росстат опубликовал данные по смертности от коронавируса за июль.