Число погибших в результате массового отравления алкоголем в Оренбуржье возросло до 21

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 21, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканал, еще 25 человек пострадали, 23 из них находятся в больнице. Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

Накануне стало известно, что жители нескольких населенных пунктов в Оренбургской области отравились после употребления контрафактного алкоголя. По предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в городе Орске по улице Вокзальное шоссе. Там находится склад, где в ходе обыска правоохранители обнаружили 1279 стеклянных и полимерных бутылок объемом 0,5 литра, в которых разлита неизвестная спиртосодержащая жидкость. Вся тара не имеет необходимой маркировки.

Ранее сообщалось, что расследованием дела о смертельном отравлении алкоголем в Оренбургской области займется центральный аппарат Следственного комитета.