Женщину посадили в тюрьму за нетрезвое вождение из-за неправильно настоянного чайного гриба

Луизу Тейлор из графства Чешир в Англии приговорили к 10-недельному аресту и лишению водительских прав на 31 месяц после того, как та выпила два стакана комбучи домашнего приготовления. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации полиции, ее Range Rover был остановлен из-за того, что он периодически выезжал на обочину, и чуть не столкнулся с несколькими фургонами, стоявшими на ней. Полицейский, производивший арест женщины, сообщил, что алкотестер показал значение «135» при допустимой норме в «35» единиц алкоголя в выдыхаемом воздухе, а сама Тейлор «шаталась на ногах, ее глаза были красными и остекленевшими, а речь — невнятной».

Подсудимая сообщила, что все дело в том, что предварительно выпила крепко настоянный напиток из чайного гриба, не зная о том, что в нем также содержится алкоголь. По ее словам, она употребляла его в связи с тем, что у нее нарушена микрофлора кишечника, а этот продукт помогает ее улучшить.

Прокурор был непреклонен, заявляя о том, что «у нее нет никакого раскаяния и признания ответственности за свой проступок».

Ранее сообщалось о пользе чайного гриба в борьбе с коронавирусом.