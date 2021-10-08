В Краснодаре учительница пообещала «набить морду» школьнице

Департамент образования города Краснодара начал проверку в отношении учительницы, оскорблявшей учениц шестого класса и пообещавшей «набить морду» одной из них. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Подъем».

В публикации утверждается, что инцидент произошел на перемене. Учительница возмущалась внешним видом школьниц и их поведением. Она назвала подопечных «быдлом», которое учится «на халяву».

«Разбросали бумагу и обертки от конфет и печенья, оставили пустые бутылки. На просьбу вернуться и убрать ученики не отреагировали. Учитель, проходя мимо, сделала замечание и попросила привести помещение в порядок. Разговор продолжился в кабинете», — заявили в администрации Краснодара.

Там же подчеркнули, что школьницы сами спровоцировали учителя.

Ранее педагог с 40-летним стажем Марина Моисеевна Войцеховская рассказала о школьной травле и о том, как с ней бороться.

По мнению Войцеховской, учитель всегда должен вмешиваться в ситуации, когда кто-то из учеников подвергается издевательствам. Педагогу необходимо определить лидера травли. Марина Моисеевна говорит, что даже если школьника задирает весь класс, все равно есть определенные инициаторы.