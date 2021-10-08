Учительница угрожала школьнице «набить морду»

Педагог краснодарской школы обругала учеников, а одной из подопечных грозилась «набить морду». Школьники сняли инцидент на видео, сообщил канал «НТВ».

Учитель назвала школьниц «ссыкухами» и заявила, что дети сняли лишь вторую часть конфликта в школе № 14, а его причина осталась за кадром. Подруга девочки пыталась вступиться за нее.

«И в следующий раз не «сри» в кабинетах, как она. Делай выводы и не лезь в чужие разговоры. Никакая она тебе не одноклассница, она девочка, которая нахамила учителю, и она за это получила. Ты нахамишь — ты получишь. Вызовем родителей на совет профилактики и я тебе набью морду, если ты будешь со мной так разговаривать», — кричала педагог.

Выяснилось, что конфликт начался из-за замечания педагога русского языка и литературы Татьяны Федоровны ученикам 6 «В». Некоторые из них начали откровенно грубить учителю и провоцировать.

Так, одна из девочек в классе сказала: «Ты кто такая? Мы дети, нам можно все!»

«Ученики намусорили в кабинете — разбросали бумагу и обертки от конфет и печенья, оставили пустые бутылки. На просьбу вернуться и убрать дети не отреагировали. По факту случившегося сейчас идет педагогическое расследование» — рассказали в мэрии изданию 93.ru.

После публикации видео учительница сама его и прокомментировала. Она объяснила, что кричать на детей в этой ситуации не стоило, но и свою резкость постаралась оправдать.

«Жаль, что дети выложили вторую часть нашего общения, а не сняли, что сделали в школьном туалете и как отреагировали на замечание в нормальном тоне, но похоже, ни добрыми словами, ни криками нельзя заставить людей быть порядочными. Это не моя проблема, я не права, что орала, но это наше с Вами будущее — плевки в школе, на улице, в души. Им действительно всё дали на халяву, и их задача — учиться: книги, классы, учителя, которые выкладываются на уроках, — на все плевать», — высказалась педагог.

Она уточнила, что на эту проблему надо «смотреть глубже», так как из-за вседозволенности такие дети могут навредить другим. Себя женщина назвала «плохой учитель», потому что отбирает у школьников баллончики, перочинные ножи, курительные смеси, разнимает драки и может «дать подзатыльник» в воспитательных целях, а побитых школьников водит в травмпункт и защищает. Родителям она посоветовала заглядывать в аккаунты своих детей в соцсетях, чтобы понимать, с кем они дружат и прогнозировать поведение.

В комментариях к видеозаписи большинство стали заступаться за учителя, поступившего непедагогично, и назвали школьников провокаторами.