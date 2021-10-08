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Глава Минздрава рассказал о негативном влиянии препаратов от COVID-19 на печень

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Илья Питалев/РИА «Новости»

У некоторых переболевших коронавирусом после лечения наблюдается токсическое поражение печени. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

«Применяются <...> препараты противовирусные, которые просто необходимо использовать для жизнесбережения, но все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты», — пояснил министр.

По словам главы Минздрава, исключить тяжелые последствия после лечения коронавируса, а также избежать заболевания помогает вакцинация. Также всем переболевшим министр посоветовал пройти углубленную диспансеризацию для выявления и устранения последствий заболевания.

Мурашко подчеркнул, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции крайне напряженная и продолжает ухудшаться. Согласно его данным, сейчас под наблюдением медиков в стране находятся более 1,038 млн пациентов с коронавирусом, что является «колоссальной нагрузкой» на медицинскую систему страны.

8 октября в России установлен новый рекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки: скончались 936 человек. Всего за последние сутки было выявлено 27 246 новых случаев заражения коронавирусом. При этом у 8,6% заболевших не было клинических проявлений коронавирусной инфекции. Лидерами по количеству заразившихся за последние сутки стали Москва (4595), Санкт-Петербург (2501), Московская область (1490). Меньше всего случаев COVID-19 выявлено в Ненецком автономном округе (16).

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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