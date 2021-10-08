Продавец суррогатного алкоголя в Оренбуржье рассказал, где закупал продукцию

Предполагаемый продавец алкогольной продукции, отравление которой привело к гибели 18 человек, рассказал следователям, что закупал продукцию на торгово-закупочной базе. Об этом сообщает телеканал «Рен ТВ».

По словам Ильдара Суюншалинова, алкогольную продукцию ему продали иностранцы в Орске.

Как ранее рассказала продавщица местного магазина в селе Акжарское Оренбургской области, в Орске спиртное разливают в бутылки с белой крышкой без этикетки.

Следователям удалось установить, что к преступлению причастны по меньшей мере шести человек. 29-летний житель города Орск, который, как предполагается, организовал контрафактное производство и последующий сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере, а также осуществлявшие продажу нелегального товара 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя женщина из поселка Красночабанский Домбаровского района.

Кроме того, к нелегальному производству, хранению и сбыту алкоголя причастны двое родственников основного фигуранта дела, а также 50-летняя жительница села Джасай Адамовского района, в жилище которой следователями изъяли 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью.

По предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в городе Орск по улице Вокзальное шоссе. Там находится склад, где в ходе обыска правоохранители обнаружили 1279 стеклянных и полимерных бутылок объемом 0,5 литра, в которых разлита неизвестная спиртосодержащая жидкость. Вся тара не имеет необходимой маркировки.