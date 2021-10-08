Полиция Рио-де-Жанейро нашла коллекцию нацистских костюмов в доме педофила

Полиция Рио-де-Жанейро обнаружила коллекцию из более, чем 8000 вещей, связанных с нацизмом при обыске у предполагаемого педофила. Об этом сообщает CNN.

Обыски у 58-летнего мужчины, имя которого не называется, прошли после того, как соседи задержанного сообщили полиции, что тот пытался заводить детей в свою квартиру. Когда же полиция зашла к нему, то увидела десятки костюмов Вермахта и СС, портреты Адольфа Гитлера, флаги, медали, ордена, и многие другие вещи времен нацистской Германии общей стоимостью более, чем $3,5 млн.

«Это просто ужасает. Я никогда ничего подобного не видел. Такое ощущение, что я попал в фильм «Бесславные ублюдки», — заявил шеф полиции Рио-де-Жанейро Луис Армонд.

Помимо нацистской символики в огромном количестве, у мужчины нашли наркотики и детскую порнографию на компьютере. Теперь его могут обвинить сразу по нескольким статьям, а именно за незаконное хранение наркотиков, хранение детской порнографии, совращение малолетних и разжигание расовой ненависти.

Ранее сообщалось об изменениях в законе об экстремистской символике в Российской Федерации.