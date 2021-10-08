В Красноярске произошло массовое отравление школьников

Красноярские школьники отравились в столовой и попали в больницу, симптомы – рвота, тошнота и диарея. Об этом родители учеников школы № 65 заявили редакции «ТВК Красноярск».

По их словам, пострадали дети практически из каждого класса учебного заведения на Ульяновском проспекте. У многих учеников из первого, второго, пятого и девятого классов начались тошнота, рвота и диарея, у некоторых поднялась температура.

«У меня дочери учатся во втором и пятом классах. У старшей рвота не прекращалась с 16 вечера и до ночи, у младшей немного полегче. Вызывали скорую, там сказали – энтеровирусная инфекция. Но при инфекции реакция была бы на всю еду, а тут плохо стало именно после школьных обедов», – рассказала изданию одна из родительниц.

Претензий к блюдам для школьников в последнее было много: дети рассказывали, что находили в еде посторонние предметы, волосы и встречали в столовой насекомых, заявляли родители учеников.

На ситуацию отреагировало красноярское управление Роспотребнадзора.

«Управлением проведен отбор проб готовой продукции, сырья, воды, смывов с поверхностей технологического оборудования и инвентаря в столовой учреждения. Также проводится лабораторное обследование работников пищеблока», – сообщили в Telegram-канале ведомства.

Это промежуточные результаты санитарно-эпидемиологического расследования в красноярской школе, проверка продолжается.

В Роспотребнадзоре уточнили, что предварительный диагноз острой кишечной инфекции поставлен как минимум шести учащимся из разных классов, состояние заболевших удовлетворительное.