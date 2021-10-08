Жительница Новой Москвы зарегистрировала в своей квартире свыше 500 приезжих

Полицейскими была задержана москвичка, фиктивно зарегистрировавшая у себя в квартире свыше 560 приезжих с юга России. Об этом ТАСС заявила представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве по подозрению в фиктивной регистрации граждан России по месту пребывания задержали 37-летнюю москвичку», — уточнила представитель ведомства.

Как добавила Волк, злоумышленница зарегистрировала в своей квартире, находящейся в поселке Рогово в Троицком административном округе, 562 человека. Данная услуга оказывалась на платной основе. Помещение, где люди получали регистрацию, пустовало. Сама хозяйка жила в другом месте.

В отношении женщины, регистрировавшей приезжих на своей жилплощади, избрали меру пресечения в виде обязательства о явке, заведены уголовные дела по ст. 322.2 УК России («Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ».

Ранее московская полиция обнаружила бордель на проспекте Мира.