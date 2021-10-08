В Москве ожидается небольшая облачность и до +13°С

В пятницу в Москве будет небольшая облачность, воздух прогреется до 13 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице составит +11-13°С. Ночью может похолодать до -2°С. Осадков не ожидается. Ветер будет юго-западный скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит порядка 767 мм ртутного столба.

В Московской области днем будет между 8 и 13 градусами тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до -5°С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что со вторника, 12 октября, в Москве станет более облачно и начнутся небольшие дожди.

До этого Вильфанд заявил, что в России грядущей зимой будут скачки температуры — ожидаютсяhttps://www.gazeta.ru/social/news/2021/10/08/n_16655977.shtml как сильные морозы, так и оттепели.