Гинеколог Аамян заявила об отсутствии осложнений при вакцинации беременных

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян заявила РИА «Новости», что осложнений после вакцинации от коронавируса у беременных не выявлено.

«Не замечено, ни разу, никаких осложнений. Если кто-то что-то говорит, то это какие-то преувеличенные страхи. У нас нет таких данных, и в мировом масштабе тоже нет», — сказала она.

Врач отметила, что на текущий момент известно о 150 тыс. женщин, которые были привиты, не зная о беременности. По словам Адамян, все они родили «без всяких осложнений, в плане своего ребенка».

Она добавила, что коронавирусная инфекция, в отличие от вакцинации против SARS-CoV-2, негативно воздействует на репродуктивную функцию.

Ранее заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин профессор Наталия Долгушина заявила, что при подготовке к процедуре экстракорпорального оплодотворения откладывание вакцинации совершенно необосновано.