В США засняли схватку аллигатора с акулой

Схватка аллигатора с акулой возле причала острова Хилтон-Хед в американском штате Южная Каролина попала на видео. Об этом сообщает Yahoo News.

В начале видео аллигатор спокойно лежит на воде, люди кидают ему еду. Внезапно под ним проплывает большая акула. Сделав несколько кругов под ничего не подозревающей рептилией, огромная рыба кусает ее за заднюю лапу. Аллигатор изгибается, чтобы укусить в ответ, но ничего не получается и он замирает. Акула зловеще кружится на глубине несколько секунд, после чего к облегчению зрителей уплывает.

Уникальные кадры снял Кори Конлон. Запись он передал информационному агентству Storyful, специализирующемуся на социальных сетях.

«Я был удивлен увидеть такое, поэтому и снял происходящее на свой телефон — чтобы показать семье и друзьям», — сказал Конлон.

Ранее Мужчина погиб после нападения акулы у восточного побережья Австралии.