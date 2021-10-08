Россиянин стал первым заболевшим COVID-19 на Шпицбергене

Первый случай заражения коронавирусом выявили на норвежском архипелаге Шпицберген — инфицированным оказался рыбак из России. Об этом сообщает местное издание Fiskeribladet.

В статье говорится, что российского гражданина оставили на вертолете в больницу Лонгйира — крупнейшего населенного пункта архипелага.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о «глобальной катастрофе» из-за неравномерного распределения вакцин от SARS-CoV-2 и рассказал о стратегии, которая позволит к середине 2022 года привить 70% населения Земли.

До этого стало известно, что из-за пандемии коронавируса в третий раз отменили Женевский автосалон. По словам организаторов выставки, отмена связана с ограничениями на передвижение между странами для представителей автокомпаний, посетителей и журналистов. Последний автосалон проходил в 2019 году.