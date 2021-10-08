ВОЗ: неравномерное распределение вакцин привело к «глобальной катастрофе»

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о «глобальной катастрофе» из-за неравномерного распределения вакцин от коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

«Наука сыграла важную роль, предоставив нам мощные средства для спасения жизней быстрее, чем во время любой другой вспышки в истории. Однако концентрация этих средств в руках нескольких стран и компаний привела к глобальной катастрофе, когда богатые страны защищены, а бедные остаются уязвимыми для смертельного вируса», — сказал Гебрейесус.

Он добавил, что ВОЗ разработала стратегию, которая позволит привить большую часть населения Земли. Программа рассчитана до середины 2022 года: к концу текущего года должны быть вакцинированы 40% людей, в следующие шесть месяцев доля привитых должна вырасти до 70%.

Чтобы достигнуть этой цели, мировым лидерам нужно активизировать сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, отметил глава ВОЗ.

Ранее ВОЗ впервые представила официальное определение постковидного синдрома.