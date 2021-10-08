В Латвии ввели режим ЧС из-за COVID-19

Латвийский совет по кризисному управлению решил ввести на три месяца режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша.

Заседание длилось более девяти часов. По словам Кариньша, правительство страны утвердит решение совета.

В последнее время в Латвии каждый день регистрируется более тысячи заболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что правительство Татарстана с 11 октября ужесточит ограничительные меры из-за роста заболеваемости COVID-19.

До этого стало известно, что власти Крыма на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки обяжут работодателей перевести на удаленную работу сотрудников старшего поколения и ограничить для них льготный проезд.