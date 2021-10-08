Краснокнижный ястреб был обнаружен на детской площадке у дома на западе Москвы

На западе Москвы жители заметили краснокнижного ястреба. Он отдыхал на детской площадке возле жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в Telegram-канале.

Птицу заметили на улице Минской. Орнитологи оперативно прибыли на место, но ястреб уже улетел.

Сотрудники Центра реабилитации диких животных посмотрели видеоролик, который сняли жители, и сказали, что птица здорова.

Было принято решение наблюдать еще несколько дней за местом обнаружения краснокнижного вида.

В Центре реабилитации указали, что ястреб, как и другие хищные птицы в это время года, совершает перелет на юг. На детской площадке он остановился передохнуть и перекусить.

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