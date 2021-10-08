В 2024 году россияне смогут оформить онлайн все справки и пособия

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что к 2024 году в России будет реализована инициатива «Госуслуги онлайн» — у граждан появится возможность дистанционно оформлять любую справку или социальное пособие. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот», — сказал член правительства.

Он отметил, что цель инициативы заключается в повышение качества услуг. По его словам, нововведение распространится на всю страну, благодаря чему услуги станут доступнее.

Чернышенко добавил, что очное оформление документов сохранится — в этом случае гражданину нужно будет прийти в МФЦ.

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