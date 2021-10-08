В Москве Mercedes протаранил проходную Института Химической Технологии

Mercedes на большой скорости врезался в проходную Ведущего научно-исследовательского института химической технологии (ВНИИХТ) на Каширском шоссе в Москве, об этом сообщают СМИ. ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт ДТП, отметив, что проводится проверка.

В салоне автомобиля находились два человека — водитель и пассажир. После аварии оба были госпитализированы с травмами.

По данным LIfе, очевидцы произошедшего сообщают, что водитель и пассажир были пьяны.

В сентябре на Каширском шоссе столкнулись восемь машин. ДТП произошло на участке после пересечения с Каспийской улицей.