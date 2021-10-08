Участник избиения в московском метро пожаловался на рукоприкладство охранников

Ибрагим Мусалаев, который обвиняется в нападении на Романа Ковалева в столичном метро, пожаловался на рукоприкладство охранника Черемушкинского суда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мусалаев заявил, что во время избрания меры пресечения его два раза ударил в живот охранник суда, пишет канал. Арестованный отметил, что причину столь плохого отношения к нем он не понимает.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился наградить девушку, которая вызвала сотрудников полиции во время избиения Ковалева.

До этого глава СК поручил наградить пострадавшего — драка началась, когда он заступился за девушку, которую грубо оскорбили.

Нападение произошло в понедельник, 4 октября, в вагоне во время переезда между станциями Арбатско-Покровской линии. Трое уроженцев Дагестана Ибрагим Мусалаев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов набросились на заступившегося за пассажирку Ковалева. Девушка сделала дагестанцам замечание — в ответ они начали ее оскорблять.

Мусалаева, Залибекова и Ханмагомедова задержали на станции Партизанская, против них возбудили уголовное дело о хулиганстве и 6 октября всех заключили под стражу на 2 месяца.