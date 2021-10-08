В Гидрометцентре предупредили о скачках температуры зимой

В России грядущей зимой ожидаются как сильные морозы, так и оттепели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Синоптик заявил, что будущая зима будет и теплой, и холодной одновременно. Кроме того, специалист отметил, что прогнозы российских метеорологов отличаются от прогнозов, которые делают их зарубежные коллеги, что связано с использованием разных моделей.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос » Евгений Тишковец сообщил о первых заморозках в Москве.

До этого в Москве пять дней подряд обновлялся рекорд атмосферного давления. Наибольшим значением стало 768,1 миллиметра ртутного столба, наблюдавшееся в среду, октября.

А в выходные, 8 и 9 октября, должна закончится золотая осень — такой прогноз давал в начале текущей недели Вильфанд.