Бегун вокруг света в пятницу достигнет Мурманска

Руслан Шакин стартовал из Японии три года назад и в пятницу намерен достигнуть Мурманска. Об этом пишет интернет-редакция канала «ТВ-21».

Мужчина уже пересек южное полушарие, Америку, Европу и уже почти добрался до столицы Заполярья.

«Планирую добраться до Мурманска в пятницу ночью и выбежать дальше, в сторону Санкт-Петербурга, в понедельник утром. Если кто-то из местных бегунов хочет присоединиться, то это всегда приветствуется», - цитирует издание марафонца.

Шакин добавил, что хочет не просто увидеть мир, а во своим невероятным марафоном собрать пожертвования на постройку школы.

В 2018 году житель Ижевска начал беговое путешествие вокруг света. Отправной точкой стала Япония. В день он пробегает около 50 км, останавливаясь на передышки через каждые 10 км.

Ранее сообщалось, как американец выиграл марафон благодаря тому, что двое кенийцев побежали не туда.