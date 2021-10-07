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Бастрыкин поручил наградить девушку, вызвавшую полицию во время избиения мужчины в метро

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился наградить девушку, которая вызвала сотрудников полиции во время избиения молодого человека в метро Москвы, сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК рассказали, что девушка нажала тревожную кнопку в поезде, затем выбежала вслед за нападавшими из вагона и указала на них полицейским. Благодаря ее действиям удалось задержать нападавших по горячим следам.

«Главой СК России принято решение о награждении женщины, проявившей смелость в экстренной ситуации, ведомственной медалью «За содействие», — указано в сообщении.

Днем 6 октября стало известно, что трое уроженцев Дагестана — Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов — отправлены под арест на 2 месяца, до 5 декабря текущего года. Они подозреваются в избиении мужчины в столичном метро, инцидент произошел 4 октября на Арбатско-Покровской линии.

Ранее врио главы Дагестана Сергей Меликов прокомментировал избиение мужчины в метро Москвы, назвав инцидент бесчеловечным.

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