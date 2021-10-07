Пьяный преступник-рецидивист убил геолога в горах

Ранее судимого мужчину признали виновным в том, что он убил геолога за «неуважение», сообщили на сайте «SakhaPress».

«В Момском районе вынесен приговор по уголовному делу об убийстве работника геологической группы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, — уточнила изданию Марианна Рожина, старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ.

Суд установил, что ранее судимый мужчина в июне 2021 года отправился на сезонные геологоразведочные работы в удаленную горную местность Момского района и в один из летних вечеров, будучи нетрезвым набросился на коллегу.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый в результате возникшей ссоры, посчитав, что его коллега недостаточно уважительно к нему отнесся, нанес потерпевшему охотничьим ножом удар в шею, повредив сонную артерию», — сообщили в прокуратуре.

Пострадавший умер в горах от потери крови.

Прокуратура региона поддержала обвинение в отношении гражданина С., признанного виновным в преступлении по статье 105 УК РФ «Убийство».

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.