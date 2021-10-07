Экс-преподаватель автошколы заплатит штраф в 160 тыс. за обман учеников

Суд признал виновным в мошенничестве бывшего преподавателя автошколы в Орловской области, сообщили в издании «Орловские новости».

Экс-преподаватель автошколы оказался виновным как в покушении на мошенничество, так и в самом факте обмана учеников.

Такое преступление он впервые совершил осенью 2019 года. Одной из учениц мужчина пообещал за 25 тыс. рублей помочь сдать экзамен на права и убедил девушку, что сама она сдать не сможет.

«Ученице он заявил, что 10 000 рублей якобы надо заплатить за сдачу теоретического экзамена, а 15 000 — за сдачу практического экзамена. Девушка обещала подумать», - писал ранее городской портал Орелград.ru

Следователи установили, что педагог «знал и намерено скрывал, что не сможет выполнить данные обязательства в силу невозможности оказания такого содействия».

Потерпевшая в итоге согласилась, договорившись с педагогом о дате и месте встречи и спустя три дня три дня заплатила ему наличными.

Спустя год мужчина пытался заработать аналогичным образом уже на шести учениках. У каждого из подопечных автошколы он вымогал те же 25 тысяч рублей за сдачу теории и практики. Когда одна из учениц обратилась в региональное управление ФСБ, афериста поймали после передачи так называемой взятки за успешную сдачу экзамена.

На суде экс-преподаватель автошколы признал вину. По совокупности преступлений он обязан заплатить штраф в 160 тысяч рублей. В автошколе подсудимый работал с 2016 года.