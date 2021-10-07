Жительница Азова прославилась своим эмоциональным, но невнятным интервью

Жительница Азова Алла Афанасьева прославилась своим эмоциональным, но невнятным интервью, в котором она высказала недовольство работой властей города, сообщает издание «Подъем».

В сюжете местного телеканала «Пульс Азова» Алла Афанасьева заявила, что власти города ничего не делают для того, чтобы ликвидировать аварию, из-за которой более 200 человек остались без питьевой воды. Однако, из-за сильных эмоций, понять, что говорит женщина, оказалось очень сложно.

«Нам пришлось очень сильно резать все ее выступление для того, чтобы хоть что-то членораздельное попало в сюжет. Вот такой мем появился. Очень неожиданно для нас», — рассказала журналистка «Пульса Азова» Екатерина Юхнова.

Власти Азова, между тем, пообещали починить водопровод, который был поврежден при прохождении Дона иностранным судном.

Ранее выпивший «на посошок» перед задержанием Михаил Саакашвили попал на видео.