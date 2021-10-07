В муфтияте Дагестана назвали напавших на мужчину в метро низкими людьми

Избиение пассажира московского метро уроженцами Дагестана не соответствует никакой морали и воспитанности. Такую позицию высказал РИА «Новости» помощник муфтия Республики Дагестан Мухаммад Магомедов.

«Муфтият решительно осуждает подобные поступки, такую форму решения вопросов. Это поступок из ряда вон, не соответствует никакой морали, воспитанности», — сказал Магомедов.

По словам помощника муфтия Дагестана, нападавшим не следовало приставать к девушке, «посягать на ее честь», и тогда бы никому не пришлось заступаться за нее.

«Потом не нужно было пытаться показать свою силу. Так поступают только низкие люди», — подчеркнул он, добавляя, что «так с женщиной поступать нельзя».

4 октября трое уроженцев Дагестана избили Романа Ковалева в столичной подземке на Арбатско-Покровской линии. Согласно показаниям пострадавшего, он вступился за девушку, к которой приставали приезжие. 6 октября они были арестованы на два месяца по уголовному делу о хулиганстве.

Один из них, Магамаали Ханмагомедов, признался в том, что наносил удары Ковалеву. Второй участник потасовки, Ибрагим Мусалаев, заявляет о том, что пострадавшего не бил, а только оттаскивал его. Он раскаивается в содеянном и готов возместить ему ущерб. Третий арестованный — Гасан Залибеков — заявил, что «виноват в том, что не остановил драку».

Сам Ковалев рассказал, что в момент избиения в поезде было много людей, но за него никто не заступился. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».