Мужчины, напавшие на пассажира в метро, рассказали о драке

Магомедали Ханмагомедов, участвовавший в избиении пассажира московского метро накануне, признался в том, что наносил удары пострадавшему Роману Ковалеву. Об этом сообщил телеканалу RT член ОНК Москвы Константин Ким, посетивший изолятор, в котором содержатся участники драки.

«Убить не хотел, признаю, что дрались (с Ковалевым) один на один», — привел Ким слова задержанного, который утверждает, что в СМИ была опубликована неполная запись случившегося.

Второй участник потасовки, Ибрагим Мусалаев, заявляет о том, что Ковалева не бил, а только оттаскивал его. Он раскаивается в содеянном и готов возместить ущерб пострадавшему. Третий арестованный — Гасан Залибеков — заявил, что «виноват в том, что не остановил драку».

По словам Кима, все трое были помещены в карцерные помещения на время карантина.

Накануне их отправили под арест на 2 месяца, до 5 декабря по уголовному делу о хулиганстве. Они подозреваются в избиении мужчины в столичной подземке 4 октября на Арбатско-Покровской линии. Потерпевший в драке москвич Роман Ковалев рассказал, что конфликт начался с того, что девушка попросила дагестанцев вести себя потише — в ответ один из них начал ей угрожать. За женщину вступился Ковалев. В момент избиения в поезде было много людей, но за него никто не заступился. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».